Журфак УрФУ пригласил к себе девочку, мечтающую заменить Зарубина на прямой линии

Чтобы занимать такой ответственный пост, надо получить хорошее образование, отметили в вузе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Факультет журналистики Уральского федерального университета, который окончил журналист ВГТРК Павел Зарубин, приглашает девочку, задавшую вопрос президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии, на экскурсию по факультету. А после окончания школы ее ждут в числе абитуриентов, сказал ТАСС и.о. директора департамента "Факультет журналистики" УрФУ Алексей Фаюстов.

Ранее в ходе прямой линии к президенту обратилась девочка Виктория. Она отметила, что ей очень нравится формат передачи Павла Зарубина, и предложила себя в качестве замены ему после окончания школы и института. "Паша уйдет на пенсию, и я его заменю, а вы, пожалуйста, никуда не уходите - дождитесь меня, и я буду освещать вашу работу!" - обратилась она к президенту.

"Чтобы занимать такой ответственный пост [журналиста, работающего с президентом], надо получить хорошее образование, чем, конечно, славится обучение на журфаке Уральского федерального университета. И Павел Зарубин является нашим выпускником, которым мы, безусловно, гордимся. И мне кажется, это правильная история для этой девочки - поступить на наш факультет для того, чтобы освоить профессию журналиста, будем ждать ее в будущем в числе абитуриентов", - сказал Фаюстов, отметив, что девочку уже сейчас приглашают на экскурсию по факультету и университету.

Уральский федеральный университет — один из ведущих вузов России, расположен в Екатеринбурге. Участник проекта по созданию кампусов мирового уровня - части национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России. Университет - участник государственной программы поддержки российских вузов "Приоритет-2030". УрФУ основан в 1920 году и является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе.

Факультет журналистики в УрФУ является крупнейшим на Урале. В 2017 году тут запустили новое направление подготовки "Медиакоммуникации". В октябре 2024 года на этом направлении открылась базовая кафедра информационного агентства ТАСС. Это вторая базовая кафедра со средством массовой информации в университете.