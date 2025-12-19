Путин пообещал проголосовать в конкурсе на выбор молодежной столицы РФ

В финал вышли Вологда, Салехард, Смоленск, Сыктывкар, Томск и Челябинск

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на "Итогах года" пообещал проголосовать на выборах молодежной столицы России - 2026.

В ходе прямой линии к Путину обратилась журналистка телеканала "Томское время", которая призвала всех слушателей проголосовать за Томск, где каждый седьмой житель - студент, в конкурсе Росмолодежи, а также спросила у президента - голосует ли глава государства?

"Обязательно", - ответил Путин, отметив, что Томск действительно является студенческим городом.

Церемония награждения победителей всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых" состоится 20 декабря в Национальном центре "Россия". В ходе церемонии будет определен победитель специальной номинации "Молодежная столица - 2026". В финал вышли города: Вологда, Салехард, Смоленск, Сыктывкар, Томск и Челябинск.