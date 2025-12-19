Москалькова промониторит исполнение данных на "Итогах года" поручений Путина

Омбудсмен отметила, что многочисленные вопросы граждан стали не только поводом для прямых поручений, но и сигналом к усилению правозащитной работы на всех уровнях

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова будет мониторить реализацию поручений президента РФ Владимира Путина, которые были представлены во время программы "Итоги года" в ответ на обращения граждан.

"Будем вести тщательный мониторинг реализации поручений президента, взаимодействуя с органами власти всех уровней", - написала Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

Омбудсмен отметила, что многочисленные вопросы граждан в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией - о социальной поддержке, экономическом развитии, жилищных гарантиях, медицинском обеспечении, положении молодых семей и детей - стали не только поводом для прямых поручений, но и сигналом к усилению правозащитной работы на всех уровнях.