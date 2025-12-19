Путин пообещал решить проблему с выплатами бойцам, заключившим контракт до СВО

Это явно очевидный пробел, на который, как ни странно, никто не обращал внимания, подчеркнул президент РФ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал решить проблему с размером выплат участникам СВО, заключившим контракт до начала спецоперации. Беседа произошла во время встречи с волонтерами и сотрудниками кол-центра программы "Итоги года".

Вопрос об отсутствии выплат президенту задал Герой России, уничтоживший около семи танков Leopard ВСУ, Иван Жарский, который в настоящее время обучается по программе "Время героев" и проходит стажировку в Народном фронте. Он рассказал, что к нему обратились ветераны СВО и рассказали, что не предусмотрены социальные гарантии для семей бойцов СВО, заключивших контракт с ВС РФ до спецоперации. Попросил президента помочь разобраться с вопросом.

"Я не понимаю, как это произошло. Ерунда какая-то. Для меня это полная неожиданность. Это явно очевидный пробел, на который, как ни странно, никто не обращал внимания", - сказал Путин, выслушав Жарского.

Во время заслушивания вопроса глава государства дал поручение одному из своих сопровождающих изучить всю информацию по этому обращению и проработать решение ситуации.