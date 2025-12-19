На Урале начнут следствие по делу о халатности в выдаче льготных лекарств

Местные жители сообщили на прямую линию "Итогов года" о проблемах с выдачей льготных лекарств

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Следственные действия по делу о халатности, возбужденному после жалобы жителя Краснотурьинска Свердловской области на "Итогах года" о проблемах с выдачей льготных лекарств ряду категорий граждан, начнутся в самое ближайшее время. Об этом сообщили в ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

"Необходимые следственные действия в рамках данного уголовного дела будут выполнены в самое ближайшее время", - рассказали в пресс-службе ведомства, отвечая на вопрос, когда планируется выезд на место для проверки.

Ранее в СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела после того, как житель Краснотурьинска в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что ему прекратили выдавать положенные медицинские препараты, при этом уполномоченные должностные лица ссылаются на отсутствие финансирования. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.