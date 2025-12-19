Жители ЛНР направили Путину более 80 тыс. вопросов

Это в два раза больше, чем в 2024 году

ЛУГАНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Жители Луганской Народной Республики на "Итоги года" с президентом РФ Владимиром Путиным направили свыше 80 тыс. вопросов, это в два раза больше, чем в 2024 году. Как сообщил ТАСС член штаба регионального исполкома Народного фронта в ЛНР Иван Ветух, большая часть вопросов касалась сферы ЖКХ, инфраструктуры, СВО и социальной политики.

"В прошлом году поступило чуть более 41 тыс. обращений именно от ЛНР. Большая часть из них была обработана профильными министерствами, организациями и администрациями - в 67% случаев была получена обратная связь от жителей о том, что их вопрос решился благодаря обращению на прямую линию с Владимиром Владимировичем. Поэтому в этом году охотнее граждане обращаются, и получилось более 80 тыс. обращений от ЛНР в этом году. Основными категориями вопросов была сфера ЖКХ, инфраструктуры, гражданского общества государства, СВО и социальной политики", - сказал он.