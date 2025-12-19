Путин: вопрос одинаковых мер поддержки для ветеранов боевых действий уже есть

Один из волонтеров Народного фронта отметил, что эта тема есть и в его разговорах с однополчанами

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в рамках общения с волонтерами Народного фронта, которые помогали с подготовкой программы "Итоги года", отметил, что вопрос распространения мер поддержки для ветеранов СВО на всех ветеранов боевых действий уже есть и в Минобороны РФ, и в целом в правительстве.

Один из волонтеров высказал пожелание, чтобы те указы, которые издаются в поддержку ветеранов СВО, распространялись на всех ветеранов боевых действий. Он отметил, что эта тема есть и в его разговорах с однополчанами: "Все, конечно, гордые, но иногда просят, чтобы и на них транслировались меры поддержки".

"Понимаю, - отреагировал на озвученную просьбу президент. - Мы с [замглавы Минобороны РФ] Анной Евгеньевной Цивилевой все понимаем, и в министерстве, и в правительстве. Так что эта тема есть".