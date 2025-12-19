СК начал проверку в отношении бывшего инвестора строительства катка в Хакасии

Жители города Абаза пожаловались, что строительство объекта было заморожено

КРАСНОЯРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку в отношении бывшего инвестора строительства ледового катка в городе Абазе в Хакасии - компании "Ньютон-сервис". Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В ходе "Итогов года" с президентом РФ Владимиром Путиным жители города пожаловались, что строительство объекта было заморожено. Президент пообещал, что разберется со спортивными объектами в Хакасии и Челябинской области, которые никак не могут достроить и открыть. В пресс-службе главы Хакасии сообщили ТАСС, что инвестор строительства компания "Ньютон-сервис" расторгла соглашение о строительстве.

"Главным следственным управлением СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по озвученной информации организована процессуальная проверка на предмет халатности в действиях должностных лиц, ответственных за заключение контракта на строительство спортивного объекта (ч. 1 ст. 293 УК РФ), и мошенничества в действиях уполномоченных лиц подрядной организации - компании "Ньютон-сервис" (ст. 159 УК РФ)", - сообщили в ведомстве, не уточнив, о каких должностных лицах идет речь.

По информации правительства региона, Минспорт Хакасии ведет поиски нового инвестора. "Ньютон-сервис" выступил на основании концессионного соглашения. Объект был включен в федеральный проект "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)", согласно которому правительство России выделяет субсидии регионам на софинансирование. Стоимость строительства составляет 475 млн рублей, из них 172 млн рублей средства федерального и регионального бюджетов, остальные средства - инвестора. Республике была предоставлена субсидия из федерального бюджета. Земельные работы для строительства крытого катка были начаты в сентябре, но 31 октября 2025 г. от компании-инвестора поступило письмо о расторжении соглашения в связи с ухудшением финансового состояния и невозможностью реализации проекта.

Строительство было запланировано на 2025-2026 годы. Проект предусматривает ледовую площадку размером 60 на 26 м, тренажерный зал, в том числе для маломобильных групп населения, трибуну на 230 мест, зону для проката, заточки и хранения коньков, зону отдыха для посетителей.

Город Абаза расположен на юге Хакасии, в нем проживают более 15 тыс. человек.