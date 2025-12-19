В Ростовской области объяснили рост цен на булочки в школьных столовых

О повышении стоимости сообщил позвонивший на прямую линию с Владимиром Путиным ребенок

© Донат Сорокин/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Ростовской области зафиксировали рост цен до 20% на хлебобулочные изделия в некоторых школьных столовых региона, комиссия проведет дополнительный мониторинг цен на питание детей. Об этом сообщили в Министерстве образования Ростовской области по итогам "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, где прозвучал соответствующий вопрос из Ростовской области - ребенок сообщил о росте цен на булочки в школьной столовой.

"В ряде муниципальных образований в течение 2025 года не было повышения цен на хлебобулочные изделия, реализуемые в школьных столовых и буфетах. Вместе с тем в отдельных муниципальных образованиях в текущем году наблюдалось повышение стоимости на 10-25% в буфетах некоторых школ, куда доставляется готовая хлебобулочная продукция. Изменение цены связано с ростом стоимости продукции у хлебокомбинатов", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, средняя стоимость булочек в школьных столовых Ростовской области составляет порядка 30 рублей.

По данным департамента потребительского рынка региона, средняя цена на хлеб и булочные изделия в Ростовской области составляет 105,5 рублей за кг, что на 9,76% ниже среднероссийского показателя.