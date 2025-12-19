Участвовавшие в подготовке прямой линии волонтеры попросили Путина беречь себя

Президент России поблагодарил их

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Волонтеры, которые участвовали в подготовке к "Итогам года с Владимиром Путиным", по окончании мероприятия попросили российского лидера беречь себя.

"Берегите себя, вся страна это просит! Вся страна - все обращения, 50% всех пожеланий! С Новым годом!" - по очереди выкрикивали волонтеры после того, как сфотографировались с главой государства.

"Спасибо!" - ответил Путин.

Совмещенные прямая линия и пресс-конференция президента России продлились 4 часа 27 минут. Российский лидер ответил на 77 обращений.