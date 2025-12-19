Журналист Би-би-си будет переслушивать ответ Путина на свой вопрос

Стивен Розенберг отметил, что рад возможности его задать

Редакция сайта ТАСС

© Екатерина Шамарова/ ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Журналист Би-би-си Стивен Розенберг рассказал, что будет переслушивать ответ президента РФ Владимира Путина на свой вопрос, заданный на "Итогах года", и что рад возможности его задать. Впечатлениями он поделился с корреспондентом ТАСС.

Читайте также

Как проходили "Итоги года" с Владимиром Путиным

"Когда стоишь и слушаешь - это одно. Сейчас надо ехать на работу и еще раз переслушивать, чтобы понять ответ, потому что он [Путин] долго отвечал, несколько минут. Я рад, что получил возможность задать вопрос и что президент ответил", - сказал Розенберг в ответ на вопрос, удовлетворил ли его ответ Путина.

Совмещенные прямая линия и пресс-конференция президента России продлились 4 часа 27 минут. Российский лидер ответил на 77 обращений.