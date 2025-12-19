В ДНР число аварий на сетях водоснабжения снизили в 2,5 раза за год

По итогам 11 месяцев на остатке оставалось 880 неликвидированных прорывов, сообщили на предприятии "Вода Донбасса"

ДОНЕЦК, 19 декабря. /ТАСС/. Число аварий на сетях водоснабжения ДНР на остатке снизили в 2,5 раза, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия "Вода Донбасса".

Во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным Герой РФ военкор Евгений Поддубный спросил о путях решения проблемы водоснабжения Донбасса. Глава государства ответил, что кардинально решить вопрос можно при возобновлении прежней схемы снабжения, которую нарушил Киев. Этого можно достичь после освобождения территории региона. Среди других шагов - строительство водоводов, поиск подземных вод, бурение скважин и сокращение водопотерь.

"Число аварийных ситуаций на остатке снижено более чем в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, это повысило надежность работы системы водоснабжения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по итогам 11 месяцев 2025 года на остатке оставалось 880 неликвидированных прорывов, на 1 декабря 2025 года - 349. К работам привлечены специалисты "Воды Донбасса", а также регионов-шефов, в том числе Москвы, Нижнего Новгорода, Московской области, Кузбасса и других.