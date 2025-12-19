Сделавший предложение на прямой линии рассказал, когда планирует свадьбу

По словам Кирилла Бажанова, он женится летом 2026 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов, сделавший предложение руки и сердца в эфире "Итогов года с Владимиром Путиным", сыграет свадьбу со своей девушкой летом 2026 года. Об этом он рассказал журналистам.

Молодой человек пришел в Гостиный Двор с яркой табличкой с надписью "Хочу жениться", украшенной пятью нарисованными сердечками.

"Подумаем, решим. Летом 2026 года", - сказал Бажанов, отвечая на вопрос, когда планируется сыграть свадьбу.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС Бажанов добавил, что девушка дала ему ответ "практически сразу".