ГД весной может обсудить законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг

Как сообщила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, документ дорабатывается

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг находится на доработке, Госдума может рассмотреть его в весеннюю сессию. Об этом ТАСС сообщила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ).

Ранее президент России Владимир Путин в ходе "Итогов года" заявил, что оккультные услуги и "всякие колдуны" наносят ущерб гражданам, с этим необходимо бороться.

"Мы предложили запретить рекламу магических услуг: услуг медиумов, астрологов, нумерологов и прочих, считающих себя провидцами. Президент правильно сказал, что это абсолютный бред и ущерб нашим гражданам, поскольку рынок таких услуг составляет 2 миллиарда рублей", - сказала депутат. "Мы сейчас дорабатываем законопроект, который мы уже внесли в Госдуму. Я уверена, что в весеннюю сессию мы вынесем его на обсуждение, тем более что мы уже получили согласования нескольких профильных министерств", - добавила она.

По словам депутата, для деятельности астрологов и медиумов даже предусмотрены ОКВЭД. "На этом мы поставим точку. Министерство согласно с нами, что надо исключить из ОКВЭД как легитимный вид профессиональной деятельности", - подчеркнула парламентарий.