В Тюменской области рассказали о мерах поддержки обратившейся к президенту семьи

Многодетная мать сообщила, что более чем за 10 лет только раз получила пособие от государства

ТЮМЕНЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Семья многодетной Гульнары Баязитовой из Тюменской области, которая обратилась к президенту России Владимиру Путину в "Итогах года", получает все меры поддержки, сообщается в Telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.

По видеосвязи к Путину обратилась многодетная мать из села Абалак. Баязитова сообщила, что более чем за 10 лет только раз получила пособие от государства, так как их общие с мужем доходы постоянно превышают установленные лимиты. Она сообщила, что ее семья не получает пособие и льготы на коммунальные платежи, поскольку не подпадает под критерии.

"Как многодетная семья они являются получателями всех установленных в регионе мер социальной поддержки для многодетных семей, - приводятся в сообщении слова директора департамента соцразвития Тюменской области Дмитрия Грамотина. - Никаких сложностей с получением региональных мер поддержки Гульнара Туйгуновна не обозначила, поблагодарила за оказанную помощь и содействие. Они у нас получили региональный маткапитал на третьего, четвертого и пятого ребенка, сейчас оформляют документы для выплаты на шестого ребенка".

Грамотин отметил, что дети из данной семьи школьного возраста получают бесплатное питание. Кроме того, семья Баязитовых получила выплату на обеспечение детей молочными смесями, компенсации за проезд в общественном транспорте, ЖКУ, на обеспечение детей школьной и спортивной формой. "Выяснилось, что появились сложности с оформлением единого детского пособия в Социальном фонде России. Мы договорились, что мы окажем помощь в подготовке документов для получения федерального пособия", - пояснил он, добавив, что семья стоит на учете в территориальном управлении по Тобольскому округу.

Губернатор области Александр Моор в Tеlegram-канале отметил, что специалисты окажут помощь семье в оформлении документов на федеральные соцвыплаты. "Отмечу, что все положенные по закону региональные выплаты и помощь семье Баязитовых оказаны", - подчеркнул Моор.