Бастрыкин поручил провести проверку после вопроса об энергетике в Якутии в "Итогах года"

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 19 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после заданного в ходе "Итогов года" якутским журналистом вопроса о тарифах на электроэнергию в Арктической зоне. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Читайте также

Как проходили "Итоги года" с Владимиром Путиным

"Глава СК России поручил провести проверку по озвученной на прямой линии с президентом Российской Федерации информации о нарушении прав жителей Республики Саха (Якутия). На прямую линию с президентом Российской Федерации поступил вопрос от журналиста из Якутии про тарифы на электроэнергию для социальных учреждений в арктических районах. При этом прозвучало, что в регионе систематически происходят коммунальные аварии, из-за чего подача электроэнергии осуществляется с перебоями", - говорится в сообщении.

Председатель СК РФ поручил провести процессуальную проверку, доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.