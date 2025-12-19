Дрозденко взял на контроль ситуацию с обратившейся к президенту дольщицей

Госстройнадзор взаимодействует с заявительницей, отметил губернатор региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко взял на контроль ситуацию со сдачей жилого дома во Всеволожске, о которой рассказала на прямой линии президента одна из дольщиц. Об этом Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале.

"Вопрос о предоставлении ключей от квартиры дольщице в сданном комплексе "А101 Всеволожск" взял на контроль. Госстройнадзор взаимодействует с заявительницей, зарегистрированной в Тюменской области, и застройщиком и докладывает по ситуации", - написал губернатор.

К президенту в ходе прямой линии обратилась девушка, которая приобрела квартиру во Всеволожске Ленинградской области. Она пожаловалась, что в связи с постоянным переносом сроков сдачи объекта застройщиком она до сих пор не получила ключи от квартиры.

Власти Ленобласти уже выдали предостережение застройщику "А101" о недопустимости нарушения сроков передачи ключей. В ближайшее время комитет государственного строительного надзора Ленинградской области планирует организовать встречу с дольщиками.

Председатель комитета Андрей Семчанков сообщил ТАСС, что разрешение на строительство дома было выдано 28 ноября 2022 года, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - 13 августа 2025 года. Дом введен в эксплуатацию в установленном порядке. В соответствии с законодательством у застройщика есть шесть месяцев после ввода объекта для передачи квартир. По словам Семчанкова, дом подключен ко всем инженерным коммуникациям, включая теплоснабжение, ведется передача ключей собственникам. Он пояснил, что в первую очередь передаются квартиры, купленные без отделки. Госстройнадзор Ленобласти свяжется с заявительницей для скорейшего решения вопроса, сообщили в комитете.

Дрозденко сообщил, что проанализировал и другие направления, по которым поступали вопросы к президенту из Ленинградской области. "В региональных полномочиях - транспортная инфраструктура, медицина, частично энергетика и, конечно, благоустройство. В первую очередь, проанализируем именно эти блоки поступивших обращений. Дал поручение - на основании частных обращений разработать системные решения по отраслям", - сообщил губернатор.