Эксперт Силантьев: экстрасенсов могут привлечь к ответственности за мошенничество

Руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора отметил, что "достаточно наработать технологию их привлечения по 159 статье"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Деятельность колдунов, экстрасенсов и тарологов является мошеннической, вследствие чего они могут быть привлечены к уголовному преследованию по соответствующей 159 статье УК РФ. Об этом ТАСС рассказал руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС), заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) религиовед Роман Силантьев.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе "Итогов года" заявил, что оккультные услуги и "всякие колдуны" наносят ущерб гражданам и с этим необходимо бороться.

"Действительно, рынок откровенно мошеннических услуг очень обширен - потому что у нас не бывает не мошеннических колдунов, экстрасенсов, тарологов. Все это - большая совокупность мошенников, которые грабят наших доверчивых людей, в лучшем случае продавая им воздух, а в худшем - какую-то дрянь, опасную для жизни. Сатанизм у нас как международное движение, уже, слава Богу, запрещен, но у нас есть возможность, во-первых, прекратить рекламу оккультных услуг, а во-вторых, просто создать правоприменительную практику по изолированию от общества людей, которые занимаются мошенничеством", - сказал Силантьев.

По его словам, для этого не требуется особых дополнительных мер - "достаточно наработать технологию их привлечения по 159 статье". "У нас любого колдуна смело можно посадить уже по имеющемуся законодательству", - подчеркнул эксперт.

Он поблагодарил телеканал "Спас" за заданный президенту вопрос, ответив его профессиональную значимость.

"Государство обязано защищать своих граждан, в том числе от таких вот мошенников. Это абсолютно нормальная ситуация и полное право государства. Оно и так этим занимается, но теперь займется еще активнее", - заключил Силантьев.