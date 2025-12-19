Жителям частично обрушившегося дома под Волгоградом разрешили забрать вещи

В доме ведутся аварийно-восстановительные работы

ВОЛГОГРАД, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Волгоградской области по результатам обследования дома в городе Петров Вал, где произошло обрушение, разрешили жителям уцелевших квартир забрать необходимые вещи. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Камышинского района.

"Проведено обследование жилых помещений, составлены акты о повреждениях. Жителям разрешено забрать из пострадавших квартир, находившихся под охраной полиции, все необходимые вещи", - говорится в сообщении.

Также в администрации района сообщили, что уже ведутся аварийно-восстановительные работы.