В Тамбовской области расширят кадровую программу для участников СВО

В регионе реализуют проект "Герои Тамбовщины"

Редакция сайта ТАСС

ТАМБОВ, 19 декабря. /ТАСС/. Тамбовская область намерена расширять кадровую программу для участников СВО, что приведет к их назначениям на ответственные посты в органах власти региона. Об этом сообщил участник первого потока президентской программы "Время Героев", глава Тамбовской области Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

На "Итогах года" президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о программе "Время героев", заявил, что передавать страну в руки таких ребят, как бойцы СВО, будет не страшно, нужно их только подготовить.

"Программа действительно дает и полезные знания, и практический опыт. Со мной в Тамбовской области работают еще два ее участника - сенатор Алексей Кондратьев и председатель гордумы Тамбова Константин Кутейников. Совместно мы реализуем в регионе кадровую программу "Герои Тамбовщины". Некоторые ее слушатели уже трудоустроены, такие назначения будут продолжаться", - сообщил Первышов.

Глава региона отметил важность реализации данной инициативы. "Как подчеркнул наш президент, в органах власти на разных уровнях должны работать участники СВО, которые уже доказали, что готовы бороться за интересы Родины. И мы должны предоставить такую возможность тем, у кого есть потенциал и готовность получить соответствующее образование", - сказал глава региона.