Путин: бойцам СВО можно доверить страну

Их нужно только подготовить, считает президент РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Передавать страну в руки таких ребят, как бойцы СВО, будет нестрашно, нужно их только подготовить. Так отреагировал президент России Владимир Путин на вопрос о программе "Время героев" на "Итогах года".

"Ну, конечно, таких ребят надо собирать, помогать им и двигать их вперед. Нестрашно в их руки судьбу страны передавать потом. Готовить надо, конечно, само собой разумеется", - сказал Путин.