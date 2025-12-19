Семье из Чапаевска помогут оформить многодетный статус

Многодетный отец Максим Волков обратился на "Прямую линию" президента России и сообщил, что его зарплаты не хватает на содержание семьи

САМАРА, 19 декабря. /ТАСС/. Семья из Чапаевска в Самарской области, где недавно родился третий ребенок, не оформляла статус многодетной. Губернатор Вячеслав Федорищев поручил помочь чапаевцам с оформлением этого статуса.

Многодетный житель города Чапаевск Самарской области Максим Волков обратился на "Прямую линию" президента России Владимира Путина и сообщил, что его зарплаты не хватает на содержание семьи.

"Сразу же дал поручение коллегам уточнить информацию, узнать, какие меры поддержки оказываются. Выяснилось, что третий ребенок родился недавно, но семья статус многодетной не оформляла. Дал поручение помочь с этим вопросом", - отреагировал на ситуацию Федорищев в своем канале в Мах.

Он добавил, что все обращения жителей Самарской области, направленные на прямую линию президента, будут отработаны под его личным контролем.