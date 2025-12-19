Экономику, СВО и налоги чаще всего обсуждали в соцмедиа по итогам прямой линии

В русскоязычном сегменте соцмедиа с начала прямой линии до 22:00 19 декабря зафиксировали около 1,5 млн сообщений, говорится в исследовании информационно-аналитической системы "Медиалогия"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Вопросы экономического роста, специальной военной операции и налоговой политики вызвали наибольший резонанс в социальных сетях по итогам совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в исследовании информационно-аналитической системы "Медиалогия", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Самые обсуждаемые вопросы прямой линии и пресс-конференции в русскоязычном сегменте соцмедиа были об экономике, ходе СВО и мирных переговорах, а также о повышении налогов", - говорится в материалах компании.

По данным аналитиков, в русскоязычном сегменте соцмедиа с начала прямой линии до 22:00 19 декабря зафиксировали около 1,5 млн сообщений, посвященных мероприятию. Лидером по цитируемости стал вопрос о росте экономики (более 105 тыс. упоминаний). На втором месте с отрывом расположилась тема динамики на фронте и готовности к переговорам (47,3 тыс.). Замыкает тройку лидеров обсуждение повышения налогов (35,6 тыс.).

В первую десятку также вошли вопросы демографии, борьбы с телефонным мошенничеством, начисления детских пособий, патриотической программы "Время героев", будущего России, конкуренции для Max, а также роста потребительских цен.

Рейтинг построен по количеству упоминаний вопросов с прямой линии. Для его создания учитывались русскоязычные сообщения на всех основных платформах соцмедиа, форумах и блогах.