В Москве открываются елочные базары

Они будут работать с 20 по 31 декабря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Городские елочные базары открываются в каждом административном округе Москвы, они будут работать с 20 по 31 декабря. Адресный перечень традиционно публикуется на портале открытых данных столичного правительства и проекта "Зима в Москве".

Читайте также

От Петра I до наших дней. История новогодней елки в России

"Елочные базары начнут работу 20 декабря. Приобрести новогодние деревья можно будет до 31 декабря включительно", - подтвердили ТАСС в одной из столичных управ.

По данным собеседника агентства, также на базарах продают пихту и лапник, елочные игрушки и другие украшения, электрические гирлянды и подставки для деревьев.

После покупки живую ель рекомендуется ненадолго оставить на лестничной клетке, балконе или неотапливаемой веранде, затем ее можно заносить в дом. Оберточную бумагу лучше оставить еще примерно на полчаса.

Новогодние деревья не рекомендуется оставлять около отопительных приборов и батарей, а также часто передвигать с места на место. Полезно периодически опрыскивать растение отстоявшейся или талой водой при помощи пульверизатора, не забыв перед этим выключить гирлянды из розетки.

В 2024 году в Москве было открыто более 250 елочных базаров, в 2023 году их было 245, в 2022 году - 237. Средняя цена отечественной ели в 2023 году составляла от 1,4 тыс. до 1,6 тыс. рублей за 1 м (в 2022 году - от 1 тыс. до 1,3 тыс. рублей за 1 м); отечественной сосны - от 1,8 тыс. до 2 тыс. рублей за 1 м (в 2022 году - от 1,2 тыс. до 1,6 тыс. рублей за 1 м).