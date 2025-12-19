В СФ готовы проработать меры для увеличения рабочего дня детских садов

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина заявила о необходимости обеспечения достойных условий труда, конкурентной заработной платой и возможности для профессионального роста специалистов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. В Совете Федерации готовы проработать комплекс необходимых социальных мер для увеличения длительности рабочего дня детских садов. Об этом ТАСС сообщила член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина.

Ранее президент России Владимир Путин на "Итогах года" указал на возможность продления времени работы детских садов. Однако, по его словам, это потребует увеличения числа воспитателей.

"Потенциальное расширение работы дошкольных учреждений до 20 часов вместо нынешних 18:00 снимет колоссальное напряжение с работающих родителей. Это позволит многим мамам и папам, чей рабочий день заканчивается в 18-19, забирать своих детей без спешки, не жертвуя ни карьерой, ни личным временем. <...> Мы готовы оперативно подключиться к проработке необходимых механизмов и поддержке этого предложения", - сообщила Косихина.

Также она заявила о необходимости обеспечения достойных условий труда, конкурентной заработной платой и возможности для профессионального роста, чтобы привлечь в эту сферу больше высококвалифицированных специалистов.