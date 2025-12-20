Мошенники обманывают россиян объявлениями о распродаже красной рыбы и икры
МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Мошенники в преддверии новогодних праздников создают в мессенджерах поддельные аккаунты с объявлениями о распродаже красной рыбы и икры по привлекательным ценам, а потом похищают деньги и не предоставляют товар. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.
Так, аферисты создают аккаунты-однодневки в мессенджерах, где публикуют фотографии семги, горбуши и форели, а также красной икры. Когда потенциальная жертва вступает в переписку с "продавцом", ей предоставляются видеоотчеты упаковки рыбных деликатесов, а также положительные отзывы. При этом заказ можно сделать только после полной предоплаты выбранного товара.
После оплаты рыбы, икры и других популярных в новогодние праздники морепродуктов псевдопродавец перестает выходить на связь, а интернет-сообщество удаляется.