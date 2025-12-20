В Якутии ущерб от паводка оценили более чем в 300 млн рублей

Всего пострадали 127 жилых помещений и свыше 1,2 тыс. человек

ЯКУТСК, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Якутии оценили ущерб от паводка в 2025 году более чем в 307 млн рублей. Об этом сообщил журналистам министр экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Евгений Перфильев.

Обильные осадки в начале июля на северо-востоке республики вызвали подъем воды в реках. В результате дождевого паводка пострадали Абыйский и, в особенности, Оймяконский районы.

"В этом году вследствие дождевого паводка на реке Индигирке на территории Оймяконского и Абыйского районов был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Ущерб от паводка составил более 307 млн рублей, - сказал Перфильев. - Благодаря работе, которую министерство вело совместно с другими органами по координации мероприятий по ликвидации последствий ЧС, аварийно-восстановительные работы завершены в срок при непосредственном участии наших сотрудников".

Всего пострадали 8 населенных пунктов, 127 жилых помещений, свыше 1,2 тыс. человек. Пять жилых помещений были утрачены. Пострадавшим оказали материальную и финансовую помощь.

Министр также добавил, что начаты проектные работы по русловым работам на реке Индигирке у сел Оймякон и Орто-Балаган за счет недропользователей, такие работы прежде еще не проводились.