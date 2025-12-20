Размер пособия при рождении ребенка в 2026 году составит более 28 тыс. рублей

В 2028 году выплата составит уже 31 тыс. рублей, указано в законе о бюджете Социального фонда России на 2026-2028 годы

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. С февраля 2026 года единовременное пособие при рождении ребенка составит 28 773 рубля. Об этом свидетельствует закон о бюджете Социального фонда России на 2026-2028 годы.

Как указано в документе, изменения вступят в силу с 1 февраля 2026 года. В 2028 году выплата составит уже 31 тыс. рублей.

Закон о бюджете Социального фонда России на 2026-2028 годы был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 28 ноября.