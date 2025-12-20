Свидетель не заметил странностей в поведении Долиной в момент продажи квартиры

Сотрудник риелторской компании Whitewill отметил, что сделка проходила штатно, следует из материалов дела

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудник риелторской компании Whitewill, который был допрошен свидетелем по делу певицы Ларисы Долиной, не заметил никаких странностей в поведении артистки в момент сделки по продаже квартиры. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Свидетель, работающий в компании Whitewill и присутствовавший при совершении данной сделки, отметил, что Долина Л. А. и Лурье П. А. прочитали договор, произвели операции по закладыванию денежных средств в ячейку, передали документы регистратору. Касса, откуда были выданы деньги, была непосредственно в переговорной комнате, сделка проходила штатно, ничего подозрительного свидетель не заметил", - сказано в материалах дела.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Ларисы Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Полине Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. Вопрос о принудительном выселении певицы и ее семьи предстоит рассмотреть Мосгорсуду.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже она обратилась в полицию, заявив, что стала жертвой аферы, а затем добилась отмены сделки через суд.

На фоне истории с квартирой Долиной сообщалось о множестве случаев, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Эти инциденты широко обсуждаются и комментируются, в обиход вошел термин "схема Долиной". В частности, районные суды Санкт-Петербурга за 2024-2025 годы рассмотрели более 50 подобных споров.