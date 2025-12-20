Геммолог Костина не видит смысла гранить уникальный алмаз "бантик" в бриллиант

Это сложно и нецелесообразно, поскольку по своей сути это два сросшихся кристалла алмаза, где посередине есть линии напряжений, отметила резидент Дубайской алмазной биржи

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Алмаз весом 2,94 карата, обнаруженный в Архангельской области и получивший название "Бантик" за свою необычную форму, должен занять почетное место в коллекции и не подвергаться огранке. Такое мнение высказала ТАСС резидент Дубайской алмазной биржи, эксперт-геммолог Ксения Костина.

По словам эксперта, теоретически можно было бы сделать из него бриллиант в форме бантика, но на практике это сложно и нецелесообразно, поскольку по своей сути это два сросшихся кристалла алмаза, где посередине есть линии напряжений.

"Нужно очень большое мастерство для того, чтобы из такого кристалла огранить цельный камень, еще и в виде бантика. С точки зрения практической истории разумно его распилить и сделать два бриллианта. Но, поскольку сам по себе кристалл алмаза уже такой уникальный, коллекционный, на практике, скорее всего, его не имеет смысла вообще огранять, а имеет смысл просто положить его в какую-то коллекцию, то есть продать и хранить в виде вот такого уникального алмаза", - считает она.

Ранее в пресс-службе Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области рассказали, что на месторождении имени М.В. Ломоносова в Архангельской области был добыт алмаз в форме бантика. Уникальный кристалл массой 2,94 карата представляет собой сросток шпинелевых двойников - редкую минералогическую форму, возникающую в процессе кристаллизации. За сходство с бантом алмаз получил название "Бантик".