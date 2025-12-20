В Приморье оставшимся без тепла жителям Находки сделают перерасчет за отопление

Планируется начать запитывать систему около полуночи

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 20 декабря. /ТАСС/. Жителям Находки в Приморском крае, которые остались без отопления из-за аварии, сделают перерасчет за теплоснабжение. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко.

В ночь на 20 декабря в результате ДТП большегруз снес трубу теплоснабжения в микрорайоне Южный. По данным мэрии Находки, приостановлена работа котельной, которая снабжает теплом более 50 многоквартирных домов и ряд социальных объектов. В южной части города введен локальный режим ЧС.

"Прокуратура и другие правоохранительные органы уже работают с водителем и компанией-владельцем. Ей будет выставлен счет за нанесенный ущерб. Сейчас аварийные бригады ведут сварочные работы. Планируется начать запитывать систему около полуночи. Жителям будет сделан перерасчет за теплоснабжение", - говорится в сообщении губернатора.

Ранее в администрации Находки сообщали, что отключение затронет более 7 тыс. горожан.

20 декабря днем в Находке отмечается положительная температура, но ночью ожидается похолодание до минус 10 градусов. Администрацией принято решение развернуть пункты временного размещения на базе гостиниц "Горизонт" в Находке и "Восток" во Врангеле. В первую очередь в них разместят семьи с детьми, инвалидов и пожилых людей. Специалисты совершают поквартирные обходы для оповещения жителей города и сбора заявок на заселение в пункты временного размещения.