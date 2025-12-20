В РФ после слов Путина внесут законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг

Запрет рекламы эзотерических услуг публично поддержал патриарх Московский и всея Руси Кирилл

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг снова внесут в Госдуму после того, как эта тема поднималась на "Итогах года" с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил ТАСС зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР).

Ранее аналогичные инициативы уже вносились, но не были поддержаны. 19 декабря на "Итогах года" Путин заявил, что оккультные услуги и "всякие колдуны" наносят ущерб гражданам и с этим необходимо бороться.

"Я буду вносить в третий раз законопроект о запрете рекламы различных эзотерических услуг, эзотериков, практиков. Я надеюсь, что после того, как президент высказался <…>, правительство переосмыслит и уже даст положительное заключение на мой законопроект", - сказал Свинцов.

Он отметил, что запрет рекламы эзотерических услуг публично поддержал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Свинцов высказал также удовлетворение, что на уровень президента был вынесен вопрос о том, что "безумное увлечение граждан различными эзотерическими услугами, практиками, литературой - это действительно огромный вред и психологическому здоровью, и финансовому состоянию".