В Минздраве Новосибирской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП

Один из них в тяжелом состоянии

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 20 декабря. /ТАСС/. В тяжелом состоянии находится один из пострадавших в ДТП с грузовиком и автобусом в Новосибирской области. Всего госпитализированы трое, сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава.

"Госпитализировано три человека. Один из них в тяжелом состоянии, в реанимации", - сказала собеседница агентства.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по области сообщалось о семи пострадавших. Позднее их число увеличилось до 10.

Столкновение грузовика и автобуса с сотрудниками склада Ozon произошло рано утром. В автобусе, предварительно, находились 20 человек. Причиной ДТП стало то, что грузовой автомобиль, совершая поворот налево, не предоставил преимущество автобусу.