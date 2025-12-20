ДГТУ планирует запустить программу двойных дипломов с вузом Армении в 2026 году

В планах провести выездную встречу, сообщил ректор ДГТУ Назим Баламирзоев

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Дагестанский государственный технический университет (ДГТУ) намерен запустить сетевую образовательную программу с вузом Армении. Двойные дипломы собираются выдавать по направлению "Винодельческое дело", сообщил ректор ДГТУ Назим Баламирзоев на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"В следующем году мы хотим развивать отношения с Арменией по винодельческому направлению, технологии организации винодельческой отрасли. У нас в планах провести выездную встречу", - сообщил Баламирзоев.

Ранее сообщалось, что ДГТУ запустит сетевую образовательную программу с вузом Китайской Народной Республики в 2026 году. Двойные дипломы будут выдавать по направлению "Нефтегазовое дело". Для введения сетевой программы подписано соглашение о сотрудничестве, подготовлены и одобрены необходимые документы в Министерстве образования КНР.