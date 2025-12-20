ТАСС: причиной смерти актера Лобоцкого стала продолжительная болезнь
Редакция сайта ТАСС
10:26
обновлено 11:07
МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Причиной смерти народного артиста РФ советского и российского актера театра и кино Анатолия Лобоцкого стала продолжительная болезнь. Об этом ТАСС сообщили в окружении артиста.
Читайте также
Овации в театре Маяковского и успех "Молодежки". Театры и роли Анатолия Лобоцкого
"Он болел достаточно продолжительно. Это [произошло] не спонтанно, просто болезнь победила", - сказал собеседник агентства.