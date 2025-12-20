В ДВФУ рассказали, что вирусу гонконгского гриппа уже почти 60 лет

Основания ожидать повторения неблагоприятных сценариев пандемии коронавируса отсутствуют, сообщила кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря. /ТАСС/. Человечество впервые столкнулось с гонконгским гриппом с 1968 году в Гонконге, на тот момент был резкий всплеск заболеваемости с высокой смертностью. Об этом в беседе с ТАСС рассказала директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

"Впервые мы столкнулись с гонконгским гриппом в 1968 году в Гонконге, откуда и пошло его название. И на тот момент был резкий всплеск заболеваемости с высокой смертностью. В дальнейшем отмечалось несколько повторений эпидемии гонконгского гриппа, но на данный момент гонконгский грипп является сезонным штаммом, то есть он циркулирует ежегодно, мы с ним часто встречаемся", - сказала она

Вахрушева подчеркнула, что основания ожидать повторения неблагоприятных сценариев пандемии коронавируса отсутствуют.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о том, что сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом регистрируется в России, в структуре доминирует вирус гриппа А (H3N2), так называемый гонконгский грипп. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) фиксируют быстрое распространение вируса гриппа A(H3N2), он уже выявлен в 30 странах по всему миру.

Ранее в беседе с ТАСС Вахрушева сообщала, что темпы роста заболеваемости гонконгским гриппом в России снизились, отмечается снижение скорости прироста числа новых заболевших. При этом эксперт отметила, что, по данным Научно-исследовательского института гриппа, на пятидесятой неделе заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями продолжает расти, уровень заболеваемости составляет порядка 106 случаев на 10 тыс. населения.