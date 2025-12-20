Прощание с актером Анатолием Лобоцким пройдет в театре Маяковского

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким пройдет в Московском академическом Театре имени Владимира Маяковского. Об этом ТАСС сообщили в театре.

"Церемония прощания пройдет в театре, о дате прощания будет сообщено дополнительно, как и о месте захоронения", - сказал собеседник агентства.