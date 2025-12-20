Прощание с актером Анатолием Лобоцким пройдет в театре Маяковского
Редакция сайта ТАСС
11:25
обновлено 11:38
МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким пройдет в Московском академическом Театре имени Владимира Маяковского. Об этом ТАСС сообщили в театре.
Читайте также
Овации в театре Маяковского и успех "Молодежки". Театры и роли Анатолия Лобоцкого
"Церемония прощания пройдет в театре, о дате прощания будет сообщено дополнительно, как и о месте захоронения", - сказал собеседник агентства.