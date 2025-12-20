В Театре Маяковского назвали Лобоцкого актером невероятной глубины

Коллеги назвали смерть народного артиста невосполнимой утратой

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Анатолий Лобоцкий был профессионалом невероятной глубины и обаяния. Соболезнованиями в связи со смертью мастера поделились в Московском академическом Театре имени Владимира Маяковского, в труппе которого состоял Лобоцкий.

"Актер невероятной глубины и обаяния, обладавший яркими внешними данными, харизмой, темпераментом, чувством юмора - на протяжении десятилетий Анатолий Лобоцкий был одной из ключевых фигур в труппе Маяковки, каждая его роль становилась событием. Он не играл - он проживал судьбы своих героев, до мельчайших деталей прорабатывая их психологический портрет", - говорится в некрологе.

В Театре Маяковского назвали уход Лобоцкого невосполнимой утратой. "Мы приносим самые глубокие соболезнования родным, близким и друзьям артиста - сегодня мы скорбим вместе с вами", - сказали в пресс-службе.