Путин получил выпечку от владельца пекарни "Машенька"

Президент РФ попробовал ее с чаем

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин получил корзину с выпечкой из пекарни "Машенька" в Люберцах, владелец которой обратился к главе государства в ходе прямой линии накануне.

Как рассказали в пресс-службе президента, хозяин пекарни "Машенька" Денис Максимов выполнил обещание и отправил Путину продукцию своего маленького предприятия - пирожки, хлеб, другую выпечку.

Путин попробовал свежую выпечку с чаем, ему понравилось, добавили в пресс-службе.

Как видно на опубликованных кадрах, российскому лидеру прислали целую корзину с угощениями. "Денис Владимирович, спасибо большое за подарки! - сказал президент. - Я обещал тоже ответить. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Всего доброго, спасибо большое".

Глава государства, в свою очередь, в ответ передал хозяину пекарни корзину с новогодними угощениями.

Денис Максимов из Люберецкого района обратился на прямую линию президента и рассказал, что у него "небольшой семейный бизнес - пекарня". Он попросил Путина прокомментировать ситуацию с налоговыми изменениями. Президент ответил ему, а кроме этого обратил внимание на ласковое название пекарни - "Машенька". Путин поинтересовался, в честь кого выбрано наименование, расспросил предпринимателя о выпечке и попросил прислать "чего-нибудь вкусненького" на пробу.