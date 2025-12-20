Мама мальчика из Югры рассказала, что ее сын подарил Путину

Российскому лидеру подарили коллаж на тему новогодних мечтаний с элементами, отражающими Ханты-Мансийск

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 декабря. /ТАСС/. Пятилетний Тимур Рясной, которому президент РФ Владимир Путин помог исполнить новогоднее желание, передал через Движение первых подарок главе государства - коллаж на тему новогодних мечтаний с элементами, отражающими Ханты-Мансийск. Об этом сообщила ТАСС мама ребенка Анастасия Рясная.

19 декабря Путин позвонил семье, чтобы узнать о впечатлениях от исполнения желания, а также поздравить Тимура и его родных с наступающими праздниками. Мальчик поблагодарил главу государства за исполнение мечты и уточнил, может ли отправить подарок.

"Это подарок, сделанный своими руками. Тимур сделал замечательную поделку, которая отражает новогодние мечты. Это коллаж с фотографией Тимура, с напоминанием откуда он - из Ханты-Мансийска, [поэтому] с некими атрибутами [региональными]. [Подарок] мы передали ребятам из Движения первых, они обещали передать первому лицу [страны]. Надеемся, что ему понравится, что Тимурка останется в его памяти", - поделилась собеседница агентства.

3 декабря Путин по традиции принял участие во всероссийской новогодней акции "Елка желаний" и выбрал три открытки, на которых дети написали свои мечты. Одна из открыток была от пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО - он хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС. Читая желание Тимура, президент тогда с улыбкой заметил: "Надеюсь, будет вести себя вежливо, одинаково вежливо со всеми участниками движения".

В результате ребенок вместе с мамой приехал в Москву, побывал в здании Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД и посетил музей Госавтоинспекции, где состоялась торжественная церемония посвящения его в юные инспекторы движения России. Затем мальчик прокатился на патрульном автомобиле по московским улицам и познакомился с работой сотрудников дорожно-патрульной службы.