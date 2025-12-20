Кремль показал видео чаепития Путина с выпечкой из пекарни "Машенька"
ТАСС, 20 декабря. Кремль опубликовал кадры, на которых президент РФ Владимир Путин пробует выпечку из пекарни "Машенька" в Люберцах. Владелец заведения обратился к главе государства в ходе прямой линии 19 декабря и попросил Путина прокомментировать ситуацию с налоговыми изменениями.
Также хозяин пекарни Денис Максимов пообещал, что отправит российскому лидеру продукцию своего небольшого предприятия. Он прислал Путину корзину с пирожками, хлебом и другой выпечкой. Как рассказали в пресс-службе президента, Путин попробовал угощения с чаем, ему понравилось.
На видео Путин поблагодарил Максимова, поздравил его с наступающим Новым годом.
Российский лидер, в свою очередь, в ответ передал хозяину пекарни корзину с новогодними угощениями.