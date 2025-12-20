ТАСС: в Конотопе ТЦК мобилизовали почти всех водителей общественного транспорта

Глава города заявлял, что 75% общественного транспорта не выходят на маршруты из-за мобилизации, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Город Конотоп Сумской области остался практически без водителей общественного транспорта из-за насильной мобилизации в ряды ВСУ. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Тяжелая ситуация в городе Конотопе Сумской области, где мобилизовали практически всех водителей общественного транспорта. Глава города недавно подтверждал эту информацию, заявив, что в три четверти общественного транспорта не выходят на маршруты из-за мобилизации водителей", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, он отметил, что мэр Конотопа также заявлял о схожей ситуации по всей Украине.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных. При этом нередко сами военнообязанные вступают в прямое противостояние с сотрудниками военкоматов, чтобы любыми способами попытаться избежать мобилизации.