Песков: вся страна будет болеть за российских фигуристов на Олимпиаде

В декабре Международный олимпийский комитет подтвердил допуск Аделии Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Вся Россия будет болеть и следить за российскими фигуристами Аделией Петросян и Петром Гуменником на Олимпиаде - 2026. На это указал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также

Олимпийский принцип. Для фигуристов главное участие, а не победа

"Конечно, и Таня (олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка - прим. ТАСС) будет следить. Я думаю, всей страной будем", - отметил Песков, добавив, что фигурное катание является одним из самых популярных видов спорта.

"Тем более (спорт - прим. ТАСС), который еще материализовался вот так в искусстве, можно сказать. Это совсем новая отрасль, но в основе всего - всенародно любимое фигурное катание", - добавил пресс-секретарь главы государства.

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил допуск Аделии Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе. Петросян и Гуменник в сентябре выиграли квалификационный турнир в Пекине и отобрались на Олимпиаду. После этого спортсмены должны были дождаться решения специальной комиссии МОК для допуска и приглашения на Игры.