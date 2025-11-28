Статья

Олимпийский принцип. Для фигуристов главное участие, а не победа

МОК допустил Аделию Петросян и Петра Гуменника до участия в Играх-2026

Редакция сайта ТАСС

Аделия Петросян © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе. Точка в ожидании поставлена. Именные квоты были завоеваны более двух месяцев назад на отборочном турнире Skate to Milano в Пекине.

В мае Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил к участию в олимпийском отборе российских фигуристов в парах и танцах, оставив шанс лишь одиночникам в мужском и женском катании. В Пекине Петросян и Гуменник заняли первые места и гарантировали себе квоты на Игры. Петр был вне конкуренции, Аделии пришлось противостоять двум чемпионкам Европы. Теперь формально все процедуры — квалификация, проверка на соответствие критериям "нейтральности" — пройдены. Решение МОК тому свидетельство.

При этом нужно держать в голове, что Милан — это не пекинский турнир, уровень участников совсем другой, и именно в Италии впервые за несколько лет Петросян и Гуменнику предстоит столкнуться со всеми реалиями современного фигурного катания — от тонкостей судейства до беспрецедентного внимания к своим персонам. В их случае — помноженного во сто раз. Поэтому, можно предлоложить, что для наших спортсменов на олимпийском турнире будет главным участие — выступить без нервов и оглядки на возможные призовые места.

Будущим олимпийцам еще предстоит выступить на последнем внутрироссийском турнире года — чемпионате страны перед самым важным выходом на лед за всю карьеру. Оба уже выступили на двух этапах Гран-при России. Гуменник завоевал бронзу и золото. С разницей всего в одну неделю фигурист улучшил результат более чем на 45 баллов, доказав тем самым, что паниковать из-за бронзы было бы неправильно — он осознанно сбрасывал форму, чтобы подойти в оптимальной к важным турнирам.

Петросян завоевала два золота на этапах, но ей ни разу не удалось сделать четверной тулуп — в программе случались падения, хотя на разминке неоднократно демонстрировала наличие прыжка. Психологический фактор в авангарде этой ситуации, а значит, до Игр стоит уделить внимание и этому аспекту. Тем более что три сезона наши фигуристы не выступали на международных стартах, и к Олимпиаде у них нет ни рейтинга, ни реноме. Разве что принадлежность к ведущей в фигурном катании стране, которую всеми силами пытались выселить на задворки мирового спорта. Кто еще может "похвастаться" такой подготовкой?

Ко всем этим "бонусам" добавилась травма, которая беспокоила Петросян в начале сезона. Из-за нее, по словам Этери Тутберидзе, Аделия была готова отказаться от участия в квалификационном турнире, закрыв глаза на мечту любого спортсмена — Олимпиаду. Не исключено, что фигуристка окажется на Играх-2026 без тренера — такой сценарий уже был в Пекине, куда не допустили Даниила Глейхенгауза. Тренерам предстоит проверка, и это добавляет волнения.

Но есть положительный момент, придающий уверенности самой фигуристке. После своих двух этапов Петросян неожиданно появилась в списках участников этапа в Омске — там она выступила вне конкурса со своей произвольной программой. К счастью, тактический ход оправдал себя на 100%: Аделия впервые в сезоне на публике исполнила два четверных тулупа, доказав себе и зрителям, что способна справиться с самой сложной частью программы. Этот выход на лед стал для нее настоящим психологическим буфером перед ключевыми стартами.

Несмотря на допуск к Олимпиаде, международная серия Гран-при по-прежнему осталась для россиян под запретом. Отсюда — еще больше сложностей и неясности. Ни для кого не секрет, что от рейтинга зависит и разминка, в которой выйдет фигурист, — чем ближе к последней, тем выше шанс получать более высокие надбавки и компоненты. Россиянам придется начинать практически с нуля — в этом сезоне у них был лишь один шанс показать себя на международной арене перед Играми-2026.

Стоит ли оценивать шансы на Олимпиаду, когда еще даже не прошел чемпионат России? Однозначно нет. Фигуристы продолжают набирать форму постепенно, чтобы не перегореть к Играм. Единственное, что можно сделать сейчас, — это сравнить баллы наших фигуристов с баллами иностранных коллег. Будет ли в этом смысл? Также сомнительно. Тем не менее.

Международная серия завершилась одновременно с российской. Если брать баллы российских фигуристов исключительно с международных турниров (он был один — в Пекине), то Петросян (209,63 балла) и Гуменник (262,82 балла) идут девятыми по лучшим результатам сезона 2025/26. У мужчин лидирует американец Илья Малинин, единственный фигурист в истории, исполняющий четверной аксель на турнирах (лучший результат в сезоне по сумме — 333,81 балла). Следом два японца — Юма Кагияма (287,24) и Шун Сато (285,71). В пятерке лучших — представитель Казахстана Михаил Шайдоров (282,22) и француз Адам Сяо Хим Фа (280,95). У женщин по лучшим баллам за сезон лидирует японка Каори Сакамото (227,18), занявшая третье место на Олимпиаде-2022, где были допущены российские фигуристы, следом еще три японки — Ами Накаи (227,08), Мона Чиба (217,23), Рион Сумийоши (216,06), закрывает пятерку американка Эмбер Гленн, владеющая тройным акселем (214,78). Однозначно не стоит исключать из этого списка американку Алису Лью (214,17) — фигуристка успела посоревноваться с Камилой Валиевой, завершить карьеру, затем возобновить и стать чемпионкой мира 2025 года. Лучшие результаты сезона на российских стартах у Петросян — 230,05 балла, у Гуменника — 311,12 балла. Баллы на внутренних турнирах, несмотря на взятый курс на жесткое судейство в этом сезоне, практически всегда выше, чем на международных, и полностью на них опираться было бы неверно. Что ожидает фигуристов по баллам на Олимпиаде, гадать сейчас как минимум бессмысленно.

Несмотря на все сложности, олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с ТАСС оценила шансы Петросян и Гуменника на медали Олимпийских игр как высокие. "Важно кататься как следует и ни с кем не бороться, надо просто сделать то, что они умеют. Если все получится, то, думаю, будут и в призах. Аделия вообще может побороться за самые высокие места, если все сделает, что умеет. Петя, думаю, может за тройку бороться", — предположила Бестемьянова.

Можно бесконечно вести дискуссии насчет того, какие места займут наши фигуристы на Олимпиаде в Милане, — сравнивать программы, считать базу, обсуждать судейство. Но Олимпиада — это не теория, в конечном счете все решится на льду: там часто нет ни прогнозов, ни симпатий. Там есть только прокат, нервы и один неверный шаг, который меняет ситуацию в таблице. Лед скользкий — и это единственное правило, которое работает всегда.

Дарья Кузнецова, Вероника Советова