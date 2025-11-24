У Гуменника - золото, Мишина и Галлямов - с серебром. В Омске прошел Гран-при

Победителями этапа Гран-при России в Омске в соревнованиях спортивных пар стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков

ОМСК, 24 ноября. /ТАСС/. В Омске завершился заключительный этап Гран-при России. Финал серии состоится в марте в Челябинске сразу после Олимпиады в Италии, куда от России поедут Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые победили на отборочных соревнованиях в Пекине.

Победителями этапа Гран-при стали Дарья Садкова, Петр Гуменник, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Две золотые медали на двух этапах Гран-при России в текущем сезоне смогли завоевать Аделия Петросян, Марк Кондратюк, Александра Степанова и Иван Букин, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Самой неожиданной частью этапа для зрителей стало появление в списке участниц Петросян, пусть и вне конкурса. Для нее и представительницы Белоруссии Виктории Сафоновой была создана специально третья "олимпийская разминка". Ранее обе спортсменки отобрались на Игры в Пекине. Тактический ход оправдал себя сразу: Аделия впервые в текущем сезоне на публике исполнила два четверных тулупа (один - в каскаде), хоть и вне зачета. Как сказал после проката тренер Даниил Глейхенгауз, гештальт с тулупами закрыт. До Олимпиады у Петросян остается только один официальный старт - чемпионат России в Санкт-Петербурге, а затем - прокаты на главном турнире.

В соревнованиях женщин впервые в карьере золотую медаль на взрослых этапах Гран-при России завоевала Садкова. Фигуристка практически безошибочно справилась с двумя программами - в произвольной программе она исполнила два четверных тулупа. Один из из них получился в недокрут и получил отметку "q" в протоколе. Любопытное совпадение: за недокрученный тулуп она получила GOE -1,52, а за выполненный в каскаде, наоборот, +1,52. Садкова надеется, что эта золотая медаль не станет последней и придаст ей уверенности.

Серебро этапа досталось Алисе Двоеглазовой, которой пришлось противостоять сразу двум призерам чемпионата России-2025. В короткой программе победительница этапа в Красноярске неожиданно заняла четвертое место - судьи обозначили "неверное ребро". В произвольной программе Двоеглазовой впервые в сезоне удалось приземлить четверной лутц - гештальт на турнире закрыла не только Петросян. Однако падение с четверного тулупа оставило спортсменку в трех баллах от первого места. Двоеглазова, будучи одногруппницей Садковой, была рада за подругу и также рассказала, что исполненный лутц мотивировал ее на протяжении всего проката. После турнира на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) вышел материал, в котором сообщалось, что спортсменка выступала на этапе с температурой.

Третьей стала Алина Горбачева - этап в Омске стал для нее вторым подряд после Москвы. Произвольную программу фигуристка начала с качественного четверного сальхова, но последующие ошибки - падение с двойного тулупа и минус на каскаде тройной лутц - двойной тулуп - опустили ее с первого места после короткой программы на итоговое третье. "Думаю, что немного не хватило концентрации, все-таки на четверной ее очень много уходит. Дальше я почему-то начала переживать, хотя на четверные заходила довольно спокойно", - рассказала она журналистам. Девушки, оказавшиеся на пьедестале, были не единственными, кто решился исполнять элементы ультра-си: Мария Елисова и Камилла Нелюбова успешно справились в произвольной программе с каскадом тройной аксель - двойной тулуп.

Улыбки на лицах судей

Победу в мужском одиночном катании одержал Петр Гуменник, опередивший ближайшего конкурента более чем на 47 баллов. Сложно поверить, но всего неделю назад фигурист на московском этапе набрал на 45 баллов меньше, чем на соревнованиях в Омске, и стал бронзовым призером. Фигурист впервые за сезон визуально чисто прыгнул пять четверных прыжков - судьи нашли несколько недокрутов, но на итоговом результате это никак не отразилось. Гуменник остался доволен своим прокатом и рассказал, что видел улыбки на лицах судей. В ближайшее время спортсмен отправится в США на двухнедельный сбор к тренеру Рафаэлю Арутюняну - под его руководством в 2022 году олимпийское золото завоевал американец Натан Чен.

Для Евгения Семененко этап в Омске также стал вторым подряд, и результатом стали две серебряные медали. Фигурист набрал на 11 баллов меньше, чем на этапе в Москве - помешали "степ-ауты" и другие ошибки. Несмотря на недочеты, Семененко назвал второе место хорошим результатом, отметив, что не ожидал взять два серебра при столь сильном составе соперников. Третьим стал Владислав Дикиджи. Год назад "G-Drive Арена" стала счастливой для него - там фигурист стал чемпионом страны. Однако в этот раз в Омске все пошло не так: не все задалось уже в короткой программе - получился двойной флип вместо четверного, в произвольной была похожая ошибка, но уже на сальхове. Дикиджи признался, что ему тяжело дался прокат произвольной программы в Омске, спортсмен сильно нервничал. Ставший в Омске вице-чемпионом России Глеб Лутфуллин занял на этапе Гран-при восьмое место. Позже фигурист рассказал журналистам, что болел неделю, и первая тренировка после болезни прошла уже непосредственно на этапе.

Отмечать победу чаем с шоколадкой

Парный турнир завершился небольшой сенсацией - этап выиграли пропустившие прошлый сезон из-за травмы Чикмарева и Янченков, а чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов оказались вторыми. На предыдущем турнире пара уступила Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, исполнившим четверной выброс. Прошлый сезон у фигуристов закончился непростой травмой партнера, полученной на турнире на Байкале. "Эмоции не очень хорошие, к сожалению, оба этапа у нас получились не очень, впереди чемпионат России, будем готовиться к нему", - прокомментировала Мишина. На вопрос, не беспокоит ли травма, Галлямов ответил, что эта тема давно закрыта.

Чикмарева и Янченков отметили, что нужно кататься чисто, а все остальное придет. На вопрос, как фигуристы будут отмечать победу, Янченков ответил, что попьет чай с шоколадкой. Третьими стали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Этим фигуристам улыбнулась удача, ведь занявшие четвертое место Таисия Щербинина и Артем Петров уступили им всего 0,45 балла. "Недоволен собой, доволен Анастасией. Некоторые вещи сделали достаточно неплохо, некоторые вещи можно было сделать в разы лучше. Не хватило дыхалки, очень устал. Поддержка Анастасии помогала", - сказал журналистам Евгеньев.

"Начало чего-то более высокого"

Миронова и Устенко выиграли свою первую золотую медаль на этапах Гран-при России. Всего лишь первую - в это действительно сложно поверить, ведь дуэт проводит уже десятый совместный сезон. "Я надеюсь, что это начало чего то более высокого, и мы должны прочувствовать, каково быть фаворитами. Этот сезон вступительный с этими словами, которые еще витают", - отметила Миронова. Второе место заняли Елизавета Шичина и Павел Дрозд. Дуэт в текущем сезоне уверенно и чисто выступил на двух этапах и отобрался на главные старты сезона.

Третьими стали Анна Щербакова и Егор Гончаров - это первая медаль дуэта на этапах Гран-при России взрослой серии. Ранее они завоевали бронзу в финале Гран-при России в Красноярске в прошлом сезоне. Но уже на этапе в Красноярске в текущем сезоне дуэт сорвал вращение в произвольном танце и не смог побороться за топ-3. Без медалей этапов в этом сезоне остался дуэт Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано. Их преследует череда неудач, уже на двух турнирах подряд фигуристы допускают падения.

В следующий раз сильнейшие фигуристы страны соберутся вместе на чемпионате России, который пройдет с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге.