Посол РФ: ЦАР считает Россию потенциальным партнером в сфере образования

Жители Центрально-Африканской Республики стремятся получить российский диплом, заявил Александр Бикантов

Редакция сайта ТАСС

БАНГИ /ЦАР/, 21 декабря. /ТАСС/. Центрально-Африканская Республика (ЦАР) рассматривает Россию как потенциального ключевого партнера в сфере образования. Об этом ТАСС заявил посол России в африканской стране Александр Бикантов.

"Центральноафриканцы в беседах с нами часто ностальгируют [о временах сотрудничества ЦАР и СССР], особенно старшее поколение, но и молодежь тоже. Все знают про Россию, стремятся учиться в России, получить образование. Наша страна рассматривается как потенциальный ключевой партнер [в области высшего образования]", - сказал он.

Говоря об отношении жителей ЦАР к России, главным наследием времен СССР Бикантов назвал имидж и любовь. "Россию любят, ценят, уважают, а имидж - страна, которая бескорыстно может прийти на помощь, что мы сейчас и делаем. Страна справедливая, мощная, со схожими ценностными ориентирами. У нас практически полностью совпадают позиции по основным международным вопросам", - добавил посол.