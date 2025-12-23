Интервью

Посол РФ: Россия для ЦАР — "мощный брат", готовый прийти на помощь в любую минуту

Россия является для Центрально-Африканской Республики основным партнером в военной и внешнеполитической сфере. Российские специалисты спасли государственность республики в 2020 году, предотвратив государственный переворот, а в предстоящих выборах президента будут обеспечивать безопасность. ТАСС пообщался с послом РФ в ЦАР Александром Бикантовым о прошлом, настоящем и будущем в отношениях двух стран

Михаил Скуратов

— Недавно при усилиях России с ЦАР было снято эмбарго на поставку вооружения. Есть ли еще какие-нибудь примеры, когда Россия помогала ЦАР отстаивать ее интересы на международном поприще?

— Россия и ЦАР активно взаимодействуют в рамках Совбеза ООН. Вы правильно упомянули тему снятия оружейного эмбарго. Еще есть схожая тема — это сохранение оружейного эмбарго для незаконных повстанческих группировок. Недавно обсуждался вопрос о продлении на год мандата миссии ООН в ЦАР. Последние два года Россия поддержала, до этого воздерживалась. Причем поддержка была также с учетом пожеланий ЦАР, текущих приоритетов страны. Очень важный момент, хотя он немножко на периферии общественного внимания, — это вопрос обсуждения в рамках ООН, в частности в Совбезе ООН, ситуации в ЦАР. Мы, как и ЦАР, заинтересованы, чтобы в докладах ООН был отражен тезис о поэтапном улучшении ситуации в области безопасности в республике. Для наших партнеров принципиально важно, чтобы международное сообщество приняло тот факт, что страна выходит из долговременного вооруженного конфликта и вступает в зону постконфликтного урегулирования. Это дает зеленый свет для иностранных инвесторов и торгово-экономических партнеров.

Второй момент — это правозащитный аспект. Не секрет, что отдельные недружеские государства высказывали критику по поводу правозащитных моментов на территории ЦАР, но контекст этих заявлений антироссийский. Все время прямо или косвенно упоминается, что это связано с нашим присутствием. Мы с этим принципиально не согласны. Подтверждений этому нет. Это бросает тень и на наших партнеров, и на наше сотрудничество, которым мы дорожим. Данная тема звучит и в рамках Совета по правам человека ООН. Центральноафриканские представители на высоком уровне периодически выступают с докладами и дают пояснения.

— Оказывает ли Россия продовольственную помощь ЦАР?

— Мы уже сделали поставки по двусторонним каналам и по линии Всемирной продовольственной программы. Сейчас правительством России выделены деньги на поставки гуманитарной продовольственной помощи ЦАР по линии ВПП в объеме $2 млн. Обычно это было зерно, кукуруза, горох. Данное продовольствие будет закупаться в Российской Федерации, а не в третьих странах.

— СССР в свое время оказывал помощь ЦАР. Сильно ли советское наследие этой помощи?

— Главное наследие — это имидж и любовь. Россию любят, ценят, уважают. У нас имидж страны, которая бескорыстно может прийти на помощь, что мы сейчас и делаем. Для центральноафриканцев мы страна справедливая, мощная, со схожими ценностными ориентирами, у нас практически полностью совпадают позиции по основным международным вопросам, по ценностному срезу. Центральноафриканцы в беседах с нами часто ностальгируют, особенно старшее поколение, но и молодежь тоже. Все знают про Россию, стремятся учиться в России, получить образование. Наша страна рассматривается как потенциально ключевой партнер в области подготовки высших кадров. Мы для них как в семье большой, мощный брат-спортсмен, который всегда может прийти на помощь и поддержать в любой ситуации.

— Ощущается ли противодействие со стороны Франции, учитывая, что ЦАР — ее бывшая колония?

— Дипломатия Франции — наследница Талейрана. Она не может просто примитивно, твердолобо давить. Все гораздо более изящно, это такая игра. Дипломатия Франции, как считают здешние наблюдатели, — примерно как в шахматном мире Анатолий Карпов. Это достойный оппонент. У Франции есть свои интересы, которые подкрепляются историческими моментами. Плюс есть тесная связь с ЦАР во многих сферах: в сфере образования, культуры, музыки, танцев. Влияние французов очень сильно. В целом вся группа недружественных стран, в том числе и Франция, переживает за утрату своих позиций, но это процесс объективный, он связан с тем, что Россия активно стремится в Африку, помогает. И Африка тоже тянется к России. Плюс никто не отменял тенденцию к укреплению многополярного мира.

— А в чем конкретно проявляется утеря позиций Франции в ЦАР?

— Если взять область культуры, то есть тенденция возвращения к своим истокам. Сейчас при помощи российских специалистов осуществлена запись первого диска в центральноафриканском стиле. В области образования тоже делаются шаги, чтобы укрепить свою собственную национальную базу. Идет поиск других партнеров. В их числе, конечно, Россия. В области внешней экономической дипломатии правительство ЦАР ориентировано на то, чтобы взаимодействовать со многими странами, не замыкаться на какую-то одну страну.

Исчезло французское военное присутствие. Если взять финансовый сегмент, здесь Франция пока сохранила свои позиции, ЦАР входит в монетарную зону, которая тесно связана с Францией, с Банком Франции, но идут поиски альтернативных моделей.

— У населения ЦАР есть обиды на Францию в связи с колониальной политикой в прошлом?

— Конечно, звучит критика. И, как мы знаем, в прошлом году в феврале президент страны даже посетил Россию, где участвовал в антиколониальном форуме в Москве. Так называемые обиды, критика носят полностью объективный характер, потому что потеряны годы, потеряны десятилетия, [когда] можно было бы создать промышленную базу, поднять экономику и, соответственно, усилить финансовые позиции государства. Я уверен, что не было бы вооруженных конфликтов и беспорядков, которые были. Это тоже в какой-то степени наследие колониализма. Но при этом центральноафриканцы — очень дружелюбный народ, терпеливый, толерантный, все осуществляется очень деликатно и дипломатично, даже на уровне простых людей.

— Один из аспектов усиления России в ЦАР — это возрастание интереса к изучению русского языка. Насколько он здесь популярен?

— Да, русский язык здесь популярен. С одной стороны, мы начинаем не на пустом месте, есть определенные позитивные истории. Здесь в советское время было много преподавателей русского языка, в том числе и в провинциях. Язык преподавался во многих учебных заведениях на различных уровнях. Сейчас язык переживает вторую молодость, и интерес к нему более осознанный, потому что интерес к русскому языку — это своего рода трамплин. ЦАР уже рассматривает нашу страну как потенциального основного партнера в сфере образования и, возможно, последующей работы. Если говорить о провинциях, есть ожидание, что придет все-таки российский бизнес, заработает, будут созданы различные проекты на территории страны, и русский язык будет востребован в практической плоскости. Что касается структурных элементов, то уже создан открытый центр русского языка при Университете Банги, он создан при содействии РУДН имени Патриса Лумумбы. Сейчас, насколько я знаю, идет набор студентов, преподаватели командируются из российских учебных заведений. Эта модель показывает, что у центральноафриканцев большой интерес, и у этой модели есть будущее.

Кроме того, русский язык внедрен в учебные программы в четырех школах. Флагманом является и частный культурно-просветительский центр Русский дом, где уже обучаются по русскому языку порядка 500 студентов, и насколько я знаю, заявки поступили от 2,5 тыс. человек. Это отражает растущий интерес, причем и практический, и в целом, который связан с имиджем, культурой и так далее. Но я хочу сказать, что интерес будет еще расти, если это будет подкрепляться какими-то практическими делами. Поэтому тут нужны, я думаю, встречные шаги с нашей стороны.

— На каком этапе сейчас находится процесс привлечения российских компаний к добыче алмазов в ЦАР?

— Алмазная отрасль очень перспективна, особенно после того, как были сняты ограничения в рамках Кимберлийского процесса, а это было сделано при помощи России. В частности, наши специалисты активно работали с африканскими партнерами. Так что перспективы большие, но надо иметь в виду, что эта отрасль довольно чувствительная, и центральные африканцы проводят открытую внешнеэкономическую политику. Они приветствуют любых вкладчиков капиталов и партнеров, которые настроены серьезно, по-деловому и вдолгую, и которые готовы соблюдать регулятивные, природоохранные и другие требования, вытекающие из национального законодательства.

Российские компании приветствуются, я бы сказал, в первую очередь. Это не только на уровне министра звучало, я сам слышал, на других уровнях тоже. Но вопрос в чисто практической плоскости, потому что одно дело — общий интерес, а другое дело, когда компании просчитывают варианты с учетом различных вызовов, которые есть, прежде всего логистических.

— То есть ЦАР готова видеть наши алмазодобывающие компании, но наши компании пока не готовы сюда заходить?

— Трудно сказать насчет готовности, потому что делегации были, беседы были, с обеих сторон было подтверждение заинтересованности, но бизнес — это вещь сложная. Есть масса аспектов, о которых мы даже представления не имеем, и поэтому специалисты работают и двигаются постепенно, не спеша в данном направлении.

У нас есть полный институциональный набор, который может оказать содействие российскому бизнесу. Прежде всего, у нас есть на межправительственном уровне рабочая группа по торгово-экономическому сотрудничеству, которая является межправкомиссией в миниатюре с перспективой преобразования в полноформатную межправкомиссию. Плюс у нас есть виртуальная инвестиционная платформа, которая тоже готова оказать содействие. Здесь все настолько дружелюбно настроены к нам, что многие российские компании напрямую общаются с центральноафриканскими партнерами, сами осуществляют поиск и не выходят на нас, и не делятся информацией. Мы только иногда случайно узнаем, что были компании, были делегации. Но это и хорошо, потому что инвестиционный режим благоприятствует России.

— Готовится ли подписание каких-то соглашений между Россией и ЦАР?

— Сейчас в обойме нескольких договорных документов. Прежде всего, базовый документ, аналог договора о дружбе и сотрудничестве, "об основах отношений" называется. Конечно, это фундаментальный рамочный документ, он исключительно важен. Уже практически готово соглашение о признании эквивалентности дипломов, тоже важное в практическом плане. Плюс по линии Минюста несколько документов в работе. Будет подписан документ по сотрудничеству в области ЧС.

— Какие перспективы у России и ЦАР в сфере военно-технического сотрудничества?

— В этой области большие перспективы. Мы являемся основным военным и военно-техническим партнером Центрально-Африканской Республики. Мы последние годы оказываем содействие в области строительства национальных вооруженных сил страны и их преобразования в современную, компактную, самодостаточную армию.

Ее численность возросла, и есть планы дальнейшего увеличения численности. Армия хорошо оснащена, создана современная организационно-штатная структура, армия постоянно развивается, появляются новые подразделения, которые в миниатюре символизируют рода войск: подразделения связи, инженерные, боевой авиации в составе вертолетной техники и истребительной авиации, которая способна осуществлять широкий спектр задач, начиная от разведки и заканчивая бомбометанием по наземным целям. Воздушные бои исключены, потому что здесь это не актуально. Вооруженные силы и дальше будут развиваться.