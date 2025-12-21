В Самарской области организовали штаб по поиску четверых детей

Заведено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 21 декабря. /ТАСС/. Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Самарской области объявил выезд волонтеров в поселок Безенчук Самарской области, где накануне вечером пропали четверо детей, следует из информации во "Вконтакте".

"Штаб работает: 20.12.2025 с 12:00 (11:00 мск - прим. ТАСС). Адрес штаба: пгт. Безенчук, ул. Советская, 172 (отдел культуры)", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС, полиция организовала розыск без вести пропавших 10-летнего мальчика и трех девочек 5, 10 и 11 лет в Самарской области, которые не вернулись с прогулки. Следователи регионального управления СКР возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего.