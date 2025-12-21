ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Итоги года с Владимиром Путиным
Динамика ключевой ставки Центробанка
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

В Самарской области организовали штаб по поиску четверых детей

Заведено уголовное дело
Редакция сайта ТАСС
07:37

САМАРА, 21 декабря. /ТАСС/. Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Самарской области объявил выезд волонтеров в поселок Безенчук Самарской области, где накануне вечером пропали четверо детей, следует из информации во "Вконтакте".

"Штаб работает: 20.12.2025 с 12:00 (11:00 мск - прим. ТАСС). Адрес штаба: пгт. Безенчук, ул. Советская, 172 (отдел культуры)", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС, полиция организовала розыск без вести пропавших 10-летнего мальчика и трех девочек 5, 10 и 11 лет в Самарской области, которые не вернулись с прогулки. Следователи регионального управления СКР возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего. 

РоссияСамарская область