Состояние пострадавшего при взрыве в Сходне подростка стабильное

Мальчик находится в реанимации Красногорского медицинского центра Рошаля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Состояние пострадавшего в результате взрыва в Химках подростка стабильное, он находится в реанимации Красногорского медицинского центра Рошаля.

Об этом сообщила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.

"По сообщениям врачей из нашего Красногорского медицинского центра Рошаля состояние пострадавшего мальчика стабильное. Проводится вся необходимая терапия. Ребенок пока находится в реанимации", - написала она в своем Telegram-канале.