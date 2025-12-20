Статья

Трагедия по неосторожности. Главное о взрыве в Химках

В результате происшествия погиб подросток, еще два человека пострадали

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Подросток погиб в результате взрыва неизвестного устройства в микрорайоне Сходня в Химках. Еще двое пострадали.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Инцидент произошел вблизи дома 1 в Банном переулке.

Причиной взрыва стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения.

Жертвы

Подросток погиб до приезда скорой помощи. Ему было 12 лет.

Пострадали два человека. Один из них - подросток, второй - 51-летняя женщина, которая находилась рядом.

Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое, второго - как средней степени тяжести.

​​​​​​Расследование