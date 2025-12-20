ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трагедия по неосторожности. Главное о взрыве в Химках

В результате происшествия погиб подросток, еще два человека пострадали
Редакция сайта ТАСС
18:39
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Подросток погиб в результате взрыва неизвестного устройства в микрорайоне Сходня в Химках. Еще двое пострадали.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Инцидент произошел вблизи дома 1 в Банном переулке.
  • Причиной взрыва стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения.

Жертвы

  • Подросток погиб до приезда скорой помощи. Ему было 12 лет.
  • Пострадали два человека. Один из них - подросток, второй - 51-летняя женщина, которая находилась рядом.
  • Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое, второго - как средней степени тяжести.

​​​​​​Расследование

  • Территория взрыва оцеплена, ведутся следственные мероприятия.
  • Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
  • Подмосковная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.
 
