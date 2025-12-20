Статья
Трагедия по неосторожности. Главное о взрыве в Химках
Редакция сайта ТАСС
18:39
Подросток погиб в результате взрыва неизвестного устройства в микрорайоне Сходня в Химках. Еще двое пострадали.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
Жертвы
Расследование
- Территория взрыва оцеплена, ведутся следственные мероприятия.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
- Подмосковная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.